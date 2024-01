LIVE Panathinaikos Atene-Olimpia Milano 79-62 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | l’EA7 cade in Grecia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, una buona serata da parte di OA Sport. 21.59 Ildi coach Ergin Ataman conquista la vittoria in una gara mai realmente in discussione. Sempre a rincorrere l’di Ettore Messina alla quale non bastano i 16 punti di Napier (top-scorer). Il migliore del Pana è Grigonis con 15 seguito da Hernangomez con 12. FINISCE COSI’! 79-62 McGruder chiude probabilmente la serata. 79-60 Hines si appoggia al vetro. 79-58 Tripla di Moraitis. 76-58 Liberi e tripla di Napier. 76-53 Liberi di Hernangomez. 74-53 Tripla di Napier. 74-50 Schiacciata di Lessort. 72-50 Nunn porta ilsul +22. E’ di fatto finito ...

Il LIVE in DIRETTA di Panathinaikos-Olimpia Milano , sfida valida per la 24^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo il colpo al Forum ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Panathinaikos-Olimpia Milano , sfida valida per la 24^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo il colpo al Forum ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Panathinaikos-Olimpia Milano , sfida valida per la 24^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo il colpo al Forum ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, una buona serata da parte di OA Sport. 21.59 Il Panathinaikos di coac ...Round 24 di EuroLeague in trasferta per l'EA7 Emporio Armani Milano che questa sera dalle 20:15 sarà ospite del Panathinaikos a Atene. Reduce dalla bella vittoria con ...Round 24 di EuroLeague in trasferta per l'EA7 Emporio Armani Milano che questa sera dalle 20:15 sarà ospite del Panathinaikos a Atene. Reduce dalla bella vittoria con ...