LIVE Panathinaikos Atene-Olimpia Milano 0-0 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | inizia il match di Oaka

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Penetrazione centrale di Melli che realizza in layup. Passi di Nunn che consegna il possesso a, si è segnato poco in questi primi 3 minuti. 4-2 Un libero di Lessort. 3-2 Penetrazione di Shields. 8’40” sul cronometro del primo quarto. 3-0 Grant apre la serata con una tripla. SI COMINCIA! 20.10 Squadre in campo, tra poco si parte. 20.05 Presentazione delle squadre, calda l’atmosfera della capitale greca. 20.00 Un quarto d’ora alla palla a due del. 19.55 In corso il riscaldamento delle squadre all'”Oaca Olympic Indoor Hall” di. 19.50 L’di coach Ettore Messina ha bisogno di una vittoria per proseguire la propria rincorsa ai playoff. 19.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla...

Round 24 di EuroLeague in trasferta per l'EA7 Emporio Armani Milano che questa sera dalle 20:15 sarà ospite del Panathinaikos a Atene. Reduce dalla bella vittoria con ...Diretta Panathinaikos Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 24^ giornata nel girone di basket Eurolega.