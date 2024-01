LIVE – Jannik Sinner in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladelladia Roma, nella sede della Fitp, a pochi giorni dal trionfo clamoroso agli Australian Open. Per circa un’ora, dalle ore 15 alle 16, il tennista altoatesino, che ha vinto un titolo Slam, risponderà alle domande dei cronisti riuniti per celebrare il suo grandissimo successo e parlerà del suo futuro e delle sensazioni vissute a Melbourne. Di seguito ecco lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 15.07 – “Vagnozzi è molto bravo tecnicamente e tatticamente, anche lui è stato giocatore e sa quali colpi funzionano e quali no. Sia lui che Cahill sono umili, mi ascoltano e sanno mettermi nelle migliori condizioni. Darren ha fatto una carriera incredibile, ha portato tanti al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 La partita si è chiusa con un rovescio in corridoio di De Minaur . E’ con grande emozione, amici, che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, ma continuate a seguirci. Vi proporremo tante analisi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.42 Per Sinner vantaggio di 2-1 nei precedenti con Khachanov. L’attuale numero 4 del mondo perse in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Medvedev-Zverev . Grazie per aver seguito l’evento in ... (oasport)

ROMA - L’arrivo in Italia e il soggiorno a Roma. Jannik Sinner con la coppa vinta all’Australian Open è alle prese con gli impegni istituzionali nella Capitale. Conferenza, foto al Colosseo, domani ...Roma, 31 gen. – Non c’è riposo per Jannik Sinner che, in attesa della conferenza stampa di oggi assieme al presidente della Federtennis Binaghi e dell’incontro di domani al Quirinale, ha… Leggi ...Dopo il trionfo negli Australian Open, il tennista altoatesino ha ripreso il lavoro in vista dei prossimi impegni: mentalità da campione ...