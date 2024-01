LIVE Cobolli-Monfils 6-7 | 6-3 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | dopo 2h16? di battaglia | soluzione del giallo ancora lontana

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Errore di dritto stavolta!! 0-15 Sbaglia di rovescio il francese. Serve Gaelnel 3° set, che si è fatto fasciare il polso.6-7(8), 6-3! Chiude con il rovescio diagonale vincente un grande secondo parziale l’azzurro! Aveva brekkato sul 2-1 l’avversario, salvo poi farsi controbrekkare nel game successivo. Il terzo break di fila è stato quello decisivo però ai fini del set. 40-15 Doppio fallo. Ahia. 40-0 Prima vincente. 30-0 Si allarga il back del francese! 15-0 Vola via il dritto di. 5-3 Game interlocutorio. L’azzurro serve per il set. 40-0 Scappa via il dritto. 30-0 Risposta scentrata di rovescio. 15-0 Prima vincente. 5-2 Fuori la risposta di rovescio di! 40-15 Servizio, dritto e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente. 30-0 Si allarga il back del francese! 15-0 Vola via il dritto di Monfils. 5-3 Game ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente! 30-0 Spara fuori la risposta di rovescio il francese. 15-0 Super dritto a sventaglio di Cobolli! 4-3 DOPPIO FALLO!! Chiude il game, alla ...Il circuito ATP riparte da Montpellier dove Sinner trionfò un anno fa. In tabellone c'è Flavio Cobolli che esordirà contro il francese Monfils. Donne impegnate a Hua Hin (Thailandia) e Linz (Austria).Per quanto riguarda gli altri italiani best ranking per Arnaldi (che entra in top 40) e Cobolli (76), stabili gli altri azzurri. Nadal esce dai primi 600, perdendo 192 posizioni.