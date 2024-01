LIVE Cobolli-Monfils 6-7 | 3-1 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 2° set!

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Niente, terzo dritto di fila sbagliato. 0-30 Fermo con le gambe dopo il servizio il romano. 0-15 Di poco lungo il dritto lungolinea di. 3-1 GRANDE DRITTO INSIDE IN DI FLAVIO, che chiude con la volèe di rovescio! 30-40 Errore con il lungolinea di dritto di. 30-30 Ace. 15-30 Va inside incol dritto, ma lascia tutto il campo aperto. Uno scherzo perarrivare e giocare stretto vincente! 15-15 Il nastro aiuta Flavio! 15-0 Ace di. 2-1 Prima al corpo! 40-15 Largo il rovescio di “La Monf”. 30-15 Servizio, rovescio e smash! 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Smorzata vincente di. 1-1 Servizio e dritto del francese. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Rovescio ...

40-A Largo il rovescio incrociato di Cobolli. 40-40 Per fortuna, appena largo il passante di dritto di ... (oasport)

40-0 Prima vincente! 30-0 Spara fuori la risposta di rovescio il francese. 15-0 Super dritto a sventaglio di Cobolli! 4-3 DOPPIO FALLO!! Chiude il game, alla ...Il circuito ATP riparte da Montpellier dove Sinner trionfò un anno fa. In tabellone c'è Flavio Cobolli che esordirà contro il francese Monfils. Donne impegnate a Hua Hin (Thailandia) e Linz (Austria).Per quanto riguarda gli altri italiani best ranking per Arnaldi (che entra in top 40) e Cobolli (76), stabili gli altri azzurri. Nadal esce dai primi 600, perdendo 192 posizioni.