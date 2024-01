LIVE Cobolli-Monfils 6-7 | 0-0 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | folle primo set vinto dal francese | che ha speso moltissimo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Largo il rovescio incrociato di. 40-40 Per fortuna, appena largo il passante di dritto di. 30-40 Spinge bene col dritto a sventaglio Gael. 30-30 Prima esterna e dritto lungolinea! 15-30 Sbagliacon il dritto. 15-15 Errore in risposta. 0-15 Gran dritto lungolinea di. Flavioal servizio.7-6(10-8). Stecca il dritto l’azzurro,che ha preso la riga con la risposta. Dopo 1h33? di gioco, incassa unset il giocatore di casa. 9-8 Stecca di dritto l’azzurro, dopo la buona difesa del. 8-8 Non ci credo, fuori la risposta sulla seconda, di dritto. ...

30-30 Stecca malamente il dritto in uscita dal servizio Monfils. 30-15 Slice vincente del francese con la ...

A-40 Servizio e dritto, si carica Cobolli! 40-40 Ancora bravissimo Flavio che impiega due colpi in più ma ...

40-0 Prima vincente! 30-0 Spara fuori la risposta di rovescio il francese. 15-0 Super dritto a sventaglio di Cobolli! 4-3 DOPPIO FALLO!! Chiude il game, alla ...Il circuito ATP riparte da Montpellier dove Sinner trionfò un anno fa. In tabellone c'è Flavio Cobolli che esordirà contro il francese Monfils. Donne impegnate a Hua Hin (Thailandia) e Linz (Austria).Per quanto riguarda gli altri italiani best ranking per Arnaldi (che entra in top 40) e Cobolli (76), stabili gli altri azzurri. Nadal esce dai primi 600, perdendo 192 posizioni.