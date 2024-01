LIVE Cobolli-Monfils 3-3 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | azzurro in lotta nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Gran risposta di, sullo slice, sbagliadi rovescio! 40-40 Servizio e volèe alta. 40-A Doppio fallo!!! 40-40 Gran dritto in allungo di Flavio, che vincente! Doti fisiche notevoli, come sappiamo, del romano. A-40 Il nastro porta via il cross di rovescio di. 40-40 Bravo il francese a seguire il rovescio a rete e a chiudere. 30-40 Nastro che aggiusta un dritto facile a, che chiude con la volèe di rovescio! 30-30 Fermo dopo il servizio il francese. 30-15 Dritto fulminante in cross di. 15-15 Scambio lungo, cede di dritto l’. 0-15 Splendido dritto in cross disulla riga! 3-3 Largo il dritto di ...