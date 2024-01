LIVE Cobolli-Monfils 1-3 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | break del francese nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Stecca malamente il dritto in uscita dal servizio. 30-15 Slice vincente delcon la seconda. 15-15 Prima vincente. 0-15 RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO DIdisturbato dai bambini tra prima e seconda. 3-1 ACE (1°) 40-30 Ovviamente arriva un doppio fallo (1°). 40-15 Prima vincente in kick, colpo che gli ha dato tantissimo agli AusOpen. 30-15 Stecca di dritto l’azzurro. 30-0 DA HIGHLIGHT IL DRITTO INCROCIATO DI FLAVIO! “Alla Sinner”. 15-0 Super dritto diche si carica! Decine di bambini sugli spalti, come sempre nei mercoledì francesi. Un frastuono incredibile nel Palazzetto “Patrice Dominguez” di. 3-0 Altra prima, altro punto. 40-0 ...