LIVE Barcellona-Virtus Bologna 52-32 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | padroni di casa a +20 nel terzo quarto | bianconeri in confusione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-36 Appoggio facile di Willy Hernangomez, che sale in doppia cifra a quota 10 punti! 52-36 Ognjen Dobric da due: larosicchia un altro paio di punti aidi! 52-34 Jordan Mickey buca la difesa blaugrana in schiacciata! 52-32 Jokubaitis dalla media distanza: +20a metà, time-out chiamato da coach Banchi! 50-32 1/2 per Isaia Cordinier a cronometro fermo! 50-31 Nicolas Laprovittola col canestro dal pitturato: 14 punti per il playmaker del! 48-31 Daniel Hackett segna due punti per il morale della! 48-29 Bomba da lontanissimo di Nicolas Laprovittola: i blaugrana volano a +19, ...