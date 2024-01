Liti | risse e spari | chiuso per l’ennesima volta karaoke cinese in zona Certosa a Milano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’attività delHaomen Ktv, nel quartiere di Villapizzone a, è stata sospesa per 15 giorni per continui episodi violenti. Dall’inizio dell’anno, riporta in una nota la Questura del capoluogo lombardo, gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro insieme ai carabinieri di Legnano sono intervenuti nei pressi del locale diverse volte perche hanno coinvolto gli avventori e lo stesso proprietario. In un’occasione la discussione era finita a colpi di pistola: un cliente che aveva inseguito un uomo nel parcheggio aprendo il fuoco e centrando con tre proiettili la sua automobile. Pochi giorni dopo, i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro hanno identificato diciotto avventori di cui sette con precedenti per reati in materia di armi, di stupefacenti, contro il patrimonio e ...

L’attività del karaoke cinese Haomen Ktv, nel quartiere di Villapizzone a Milano, è stata sospesa per 15 giorni per continui episodi violenti. Dall’inizio dell’anno, riporta in una nota la Questura de ...Licenza sospesa per 15 giorni. La decisione del questore al culmine di una serie di episodi violenti, tra cui una lite tra due clienti con spari nel parcheggio del locale ...Sospensione per 15 giorni della licenza di un locale in Quarto Oggiaro. In precedenza diverse liti e risse, ma anche spari e stupefacenti ...