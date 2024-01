Liti | risse e spari | chiuso locale karaoke in via Breme a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 –e l’esplosione di colpi di arma da fuoco. Al culmine di una serie di episodi violenti il questore ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni di uncinese, denominato Haomen Ktv, in via Lodovico di. Il provvedimento è stato notificato ieri pomeriggio dalla Polizia. Haomen è uno dei più noti kvt () cinesi, anche se aperto di recente in zona Certosa. La sospensione è stata notificata dopo vari interventi delle forze dell'ordine perche avrebbero coinvolto gli avventori e il proprietario stesso, anche con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. "In particolare - si legge in una nota - i carabinieri di Legnano sono ...