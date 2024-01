Lite Fitto-Giorgetti sui fondi | slitta il decreto che finanzia il “nuovo” Pnrr Il Pd | “Balletto inaccettabile sulla pelle degli enti locali”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)l’arrivo in Consiglio dei ministri del-legge che dovrebbere la rimodulazione del(il pacchetto di modifiche da 21,4 miliardi approvato dalla Commissione europea a novembre) e individuare le coperture alternative per i progetti esclusi, 13 miliardi di competenza dei Comuni. Il motivo – raccontano Repubblica e il Sole 24 ore – è un braccio di ferro tra il ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo, e il collega di FdI Raffaele, titolare della delega all’attuazione del Piano: il tema è quello del fondo da cui prendere le risorse necessarie. Palazzo Chigi evorrebbero attingere al Piano nazionale complementare (Pnc), il “gemello” domestico deldal valore di 30,6 miliardi, gestito dal ministero ...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - “Anche oggi, leggendo i giornali, siamo costretti ad assistere ai litigi tra Fitto e Giorgetti sul decreto per l’attuazione del ‘nuovo’ Pnrr. Con i Comuni che aspettano da ...Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo… Leggi ...I due ministri non sono d’accordo sulla fonte di finanziamento del decreto per l’attuazione dei nuovi investimenti del Piano di ripresa e resilienza. Sullo ...