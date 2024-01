L’Italia ha vinto le Olimpiadi Invernali giovanili 2024! Apoteosi nel medagliere con un giorno di anticipo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)hale2024. Il Bel Paese si è imposto nelgenerale della competizione multisportiva riservata alle giovani promesse che animeranno il futuro del panorama internazionale. Si tratta di un trionfo epocale per la nostra Nazione, perché è ottenuto in una manifestazione organizzata dal CIO (il Comitato Olimpico Internazionale). Per la prima volta nella storia gli azzurri sono riusciti a primeggiare in una graduatoria di così grande prestigio e importanza a livello mondiale. I migliori risultati alleEstive sono stati il secondo posto a Los Angeles 1932 (con 12 ori) e la terza piazza a Roma 1960 (con 13 sigilli), anche se il record di trionfi risale a Los Angeles 1984 (14, utili per il quinto posto nel ...