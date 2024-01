L’Inter migliore per la Signora Inzaghi rilancia tutti i suoi pilastri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Inter-Juventus comincia ad avvicinarsi. Non sarà la sentenza definitiva sul campionato, avendo una posizione in calendario al 4 febbraio con davanti un girone di ritorno quasi intero. In compenso sarà una possibile spinta morale per una delle due squadre, salvo dovesse terminare in pareggio, lasciando invariata la situazione. Simone, che a bordo campo si trasfigura per le indicazioni e i rimproveri ai, al Franchi è sembrato più indemoniato del solito. Ha imprecato per un paio di opportunità gettate alle ortiche in campo aperto, una delle quali è già diventata un video virale sul web grazie allo stesso autore della disavventura davanti alla porta (Marcus Thuram è inciampato mentre era a tu per tu con Terracciano e ha pubblicato un filmato in cui viene colpito dal cecchino di American Sniper). Lo scudetto della possibile seconda stella è ...