L’Inter guarda al futuro | ufficiale l’arrivo di un giovane finlandese!

ha chiuso perdi un giovanissimo calciatore proveniente dalla Finlandia. Il club ha depositato il contratto in Lega.ha acquistato dai finlandesi del SJK AKATEMIA RY ilclasse 2007 Ilari Kangasniemi. Si tratta di undifensore centrale che sarà aggregato alUnder 17 allenata da Tiziano Polenghi. La società nerazzurra, come si legge sul sitodella Lega Serie A, ha appena depositato il contratto.