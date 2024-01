L’indifferenza mediatica verso l’Ucraina e il sostegno acritico per Hamas

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ho seguito con grande interesse la presentazione, nella mia città, del libro di Christian Rocca ’’siamo noi’’. Le analisi sono state suffragate da ricostruzioni storiche e da testimonianze dirette di persone che hanno assistito fin dalle prime avvisaglie al conflitto e che hanno visto da vicino le sofferenze inflitte a quel popolo dall’aggressore russo, mettendo ben in evidenza quanto sia cruciale per l’Europa e per tutto il mondo libero la resistenza delfino – come dicono quei valorosi – alla vittoria. Seguendo quegli interventi non riuscivo a distogliere il pensiero da quanto sta avvenendo – sotto i nostri occhi – nella Striscia di Gaza e a capacitarmi del diffuso, sorprendente,alla comunità palestinese a fronte della crescente «indifferenza» (la parola che Liliana Segre ha ...