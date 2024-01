Liliana Segre | non mi devo scusare per ciò che ha fatto Israele

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le parole della Senatrice a Vita, parla di quello che sta avvenendo in. “Lo scorso 27 gennaio sono successe cose che mi hanno lasciato sgomenta. Io non penso proprio di dover rispondere, di dovermi discolpare, in quanto ebrea di quello che fa lo Stato di”. Lo ha detto durante il discrorso per il Memoriale della Shoah, a 80 anni dalla deportazione. «Trovo sbagliato mescolare cose completamente diverse come hannotanti che hanno pensato di mettere in discussione il 27 gennaio per quello che sta succedendo a Gaza. Evidentemente hanno un bisogno spasmodico di fare pari e patta con la Shoah, di togliere agli ebrei il ruolo di vittime per antonomasia, di liberarsi da un inconscio complesso di colpa. Questo fenomeno segnala anche un fallimento educativo in questi più di 20 ...