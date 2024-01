Liliana Resinovich | la cugina Silvia Radin | “La sogno sempre | sono certa che il suo corpo parlerà”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Trieste, 31 gennaio 2024 - Il dolore per la morte dellae l’attesa della verità, dalla riesumazione e dalla nuova autopsia, prevista per il 15 febbraio. “Ci aspettiamo di conoscere finalmente la data della morte e di avere le prove che Lilly è stata picchiata”, confida. La pensionata 63enne di Trieste, trovata cadavere il 5 gennaio 2022 in un parco, per tutta Italia continua ad essere un giallo, incerto tra suicidio (questa la conclusione della Procura) e omicidio, convinzione di parenti e amici. “La" Ma perè prima di tutto una persona cara, è Lilly, “lae mi dice state tranquilli, capirete ...