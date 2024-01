Lidl | seimila nuovi posti Occasioni anche a Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Circa 6mila assunzioni entro tre anni e 150supermercati entro il 2024. Questo l’ambizioso piano di, che cerca personalein Toscana, dove seleziona addetti alla vendita part time o apprendisti, operatori di filiale part time, store manager e capi area proprio in previsione della forte espansione su tutto il territorio nazionale. Sono oltre 500 gli annunci pubblicati al link lavoro..it/annunci-di-lavoro. Tra questi, si segnalano le ricerche per store manager che saranno inseriti nei punti vendita di via delle Pescine a Rosignano Marittimo e di viale Ippolito Nievo a Livorno. Per i supermercati di via Casalpiano a Sinalunga e di viale della Repubblica asi ricercano invece addetti alle vendite part time di otto ore per la domenica, un’offerta rivolta soprattutto a studenti ...