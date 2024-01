L’Icon of the Seas mi pare il Titanic della nostra civiltà | si freni questa deriva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bisogna ringraziare, ironicamente, la Royal Caribbean, società costruttricenave da crociera Icon of the, per aver costruire il più perfetto simbolo, a miore, di una società consumista e predona dell’ambiente, una società dove non ci sono più valori tranne quello dell’intrattenimento per l’intrattenimento, tranne il mangiare per il mangiare, just eat, lo slogan più noto del nostro tempo. Questo simbolo, per me, è proprio Icon of the, la nave da crociera più grande del mondo (per questo è la più simbolica), che può ospitare oltre settemila persone, piscine, anche a filo mare, una cascata e giochi d’acqua, ben 40 ristoranti, suite di lusso. Il turismo da crociera è purtroppo in forte ascesa e c’è da domandarsi anche perché. Forse, appunto, perché è una metafora perfetta...