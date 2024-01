“L’ha fatto per Monia” Grande Fratello | dopo l’uscita della ex Varrese si è spinto fino a questo punto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’ultima concorrente a lasciare la casa delè stataLa Ferrera. Lunedì sera, nel corsonuova puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha affidato a Massimilianoil difficile compito di annunciare l’eliminatosettimana. Proprio a lui che non era certo indifferente al verdetto, visto che al ballottaggio finale erano finiti Stefano Miele e, ap. E come detto ad avere la peggio è stata proprio la siciliana. Con lei l’attore aveva avuto una relazione anni fa e grazie alstavano provando a riavvicinarsi. Sempre tra alti e bassi, soprattutto negli ultimi giorni le cose tra loro non andavano così bene. Troppi punti sarebbero rimasti in sospeso, ...