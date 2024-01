L’export diretto ai Paesi africani cresce del 16%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un export da oltre 358 milioni per le imprese della provincia di Varese verso l’Africa che nel 2022 registrano un aumento del +16% rispetto al 2021. L`import, nello stesso periodo, si è attestato a quota 107 milioni, +24,4%. Questi gli ultimi dati disponibili degli interscambi commerciali annuali tra il Varesotto e il continente africano, elaborati dal Centro Studi di Confindustria Varese in concomitanza con il vertice Italia-Africa organizzato dal Governo per la presentazione del Piano Mattei. Secondo la territoriale di Confindustria, l’Africa rappresenta un partner commerciale di nicchia con una quota di poco meno del 3% sul totale deldi Varese e dell’1,1% dell`import. Andando nello specifico dell`analisi, si nota che il 63,4% dell`export varesino del 2022 era destinato all’Africa Settentrionale, mentre il rimanente 36,6% al resto del continente. Sul ...