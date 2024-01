L' ex magistrato Piero Grasso ricorda Falcone e commuove gli studenti della John Cabot

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Questo accendino, lo vedete? Questo accendino me lo consegnò Giovanni durante il nostro ultimo viaggio in aereo verso Palermo. Mi disse: ', tienimelo tu. Bada che non è un regalo Oggi ho deciso di smettere di fumare. Se dovessi riprendere so che ce l’hai tu e me lo restituirai'. Lo riposi con cura nella borsa in una tasca con cerniera". Così l'ex presidente del Senato,, hato Giovannidurante il suo discorso rivolto agliUniversity. "Quell’accendino di argento non ebbi più modo di restituirlo", ha aggiunto l'excommosso. Di lì a poco infatti, ci sarebbe stata la strage di Capaci. "Appena seppi la notizia stavo nella mia casa a Palermo, e sento ...