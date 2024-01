L' euro è in calo a 1 | 0816 dollari in attesa della Fed

Il prezzo del gas apre in calo , mentre si guarda alle temperature ed ai livelli degli stoccaggi superiori alla media. Ad Amsterdam le quotazioni ... (quotidiano)

Il prezzo del gas euro peo è in deciso calo ad Amsterdam . Il contratto Ttf a fine giornata è sceso del 3,96% a 27,78 euro al megawattora. (quotidiano)

Giovedì si riunirà la BCE e non sono previste novità sul fronte dei tassi, che dovrebbero rimanere stabili. Ma quando caler anno gli indici? Per ... (ildenaro)

Il gas parte in leggero calo (-1%) a 28 euro al Megawattora

Prezzo del gas in lieve ribasso in avvio del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: dopo la corsa di ieri sull'ipotesi che il Qatar possa ... (quotidiano)