Letture animate e laboratori per bambini alla biblioteca Marinoni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’associazione Radicetimbrica ha definito il calendario di febbraio. Qui i primi appuntamenti. Domani, alle scuole primarie di Uboldo, la lettura animata tratta da H.C.Andersen “Una fiaba in sette storie“, con Cinzia Chiodini, Anna Lidia Molina e Chiara H. Savoia. Venerdì dalle 21 alle 22.30, a Legnano incivica di via Cavour, “Attraversare l’immaginario“, una performance tra libri e sensazioni. Sempre nellalegnanese, sabato alle 16, “Perdersi nel bosco“, una lettura animata eo per bambine edai 7 ai 10 anni.