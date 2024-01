L’esercito dei millesettecento Sono i finalisti del Pinocchio Si sfideranno con gli sci ai piedi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)sugli sci 2024: presentata a Cortina d’Ampezzo la 42° sfida tra atleti di tutto il mondo da otto a sedici anni. "L’evento prese vita alla fine degli anni ’70 sotto la mia guida tecnica – racconta Giampiero Danti –. Il, nella sua lunga storia, ha incarnato i successi sciistici della capitale appenninica del bianco, trainando l’Abetone sia dal punto di vista sportivo che turistico e facendo conoscere la Montagna pistoiese in tutto il mondo. Prima delci avevano pensato i grandi sciatori come Zeno Colò, Celina Seghi, Vittorio Chierroni e molti altri, a scolpire con lettere immortali il nome dell’Abetone nella storia dello sport. Ilha continuato a tenere alto questo marchio di qualità in questi 42 anni. Anche quest’anno faremo tutto quanto è possibile per continuare a tenere alto ...