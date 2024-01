Lerici | spara ai soci al culmine di una lite Il mistero del revolver spagnolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Spezia, 31 gennaio 2024 – Un 27enne in carcere, fermato con l’accusa di tentato omicidio, e due uomini in ospedale, feriti aate . Unache ha rischiato di trasformarsi in tragedia e sulla quale sono chiamati a fare piena luce la Procura e i carabinieri del comando provinciale, quella avvenuta lunedì sera a, nei pressi del ponte di Bagnola. Una vicenda che, secondo una prima ricostruzione degli investigatori e dalle prime dichiarazioni rese dal 27enne spezzino durante l’interrogatorio del pm Elisa Loris (La Nazione conosce l’identità della persona fermata, ma per rispetto della privacy delle persone ferite, preferisce non divulgarlo almeno in questa prima fase delle indagini; ndr), ruoterebbe attorno alle vicissitudini dell’azienda che vede comeprincipali proprio i tre protagonisti della ...