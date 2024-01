L’eredità di Sandra Milo | la figlia | “Se ne è andata senza neanche una casa di proprietà”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) “Mia madre ha pagato sempre in prima persona i suoi errori e non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte l’ha osannata, a volte dimenticata, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne èunadi, perché ha donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno”. A parlare è Debora Ergas,di, alla camera ardente allestita al Campidoglio per l’attrice scomparsa il 29 gennaio a 90 anni, come riporta Ansa. “Era stata sfollata durante la guerra” prosegue Ergas, oggi giornalista a La vita in diretta “è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa sin dall’età di 12 anni. Da allora ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, ...