Leo | “Sì all’utilizzo dei social per contrastare l’evasione”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sì al controllo deinetwork perfiscale. Parola del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo che ha sottolineato come "Attualmente, stiamo focalizzando gli sforzi sulla pratica nota come 'data scraping' in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Sogei, includendo l'analisi dei dati relativi al tenore di vita diffuso suida professionisti e imprenditori”. Il viceministro ha anche aggiunto che si è avviato un dialogo con il Garante della Privacy, che ha mostrato completa disponibilità, sempre garantendo la protezione dei dati personali."