L’entusiasmo per i saldi e il cauto ottimismo per i risparmi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Anche quest’anno come ogni anno dopo le vacanze di Natale sono arrivati, puntuali, i tanto attesi. Anche tu come me hai aspettato ci fossero iper andare in quel negozio ed acquistare quel paio di scarpe che guardavi dalla vetrina ormai da mesi? O quel cappotto che tanto ti piaceva ma ti sembrava costasse troppo? Non ti fai domande sulla qualità del prodotto in quanto è esattamente lo stesso articolo di qualche settimana fa, solo che adesso prendi seriamente in considerazione di acquistarlo perché valuti che il prezzo sia più ragionevole, oppure semplicemente più in linea con il tuo budget di spesa. Comportamento perfetto, razionale ed efficiente. Ma allora perché non facciamo la stessa cosa anche quando dobbiamo decidere “SE” e “COME” investire i nostri? Il Report Acri-Ipsos, uscito il 30 novembre 2023 in ...