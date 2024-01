L' ennesimo flop del pool di Milano tra Berlino e Mosca

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cosa importasse alla giustizia italiana, e in particolare alla Procura di, di presunte tangenti pagate da una azienda tedesca per la metropolitana dinon era chiarissimo

È emergenza assoluta nel reparto offensivo (e non solo) del Milan e Stefano Pioli è costretto a trovare i rimedi in vista della... (calciomercato)

Massinburg trascina Brescia all'ennesima vittoria con l'attacco sopra quota 100. Milano e Bologna senza indugi, Varese continua a risalire grazie a Mannion.Michele Criscitiello su Sportitalia.com: Io non so voi ma un mercato cosi noioso e triste, a gennaio, non lo ricordo da tempo. Eppure la Juventus dovrebbe rinforzarsi per provare il sogno scudetto, il ...Quando si pensa ai picchiaduro più importanti degli anni Novanta, Tekken è senza dubbio uno dei nomi che si fa spazio nella mente dei videogiocatori. Privo del fascino di Mortal Kombat e dei tecnicism ...