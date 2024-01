L’eleganza della forma geometrica nelle suggestive opere di Stefano Paulon | tra rigore Informale e Concettualismo che sfida la razionalità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La tendenza a esplorare la realtà non per ciò che si vede bensì per il significato che si nasconde dietro di essa può generare negli artisti due tipi di reazioni espressive: una che tende verso il caos, l’impossibilità di trattenere tutte quelle sensazioni che irrompono sulla tela come se l’esecutore dell’opera ne fosse solo il braccio esecutivo, e l’altra che al contrario necessita di un’assoluta schematizzazione, di un determinismo all’interno del quale quel senso profondo possa in qualche modo trovare contenimento e solo in una seconda fase, spesso successiva, conceda all’autore, o all’osservatore, di entrare all’interno di un sé che diversamente non potrebbe esprimersi. In entrambi i casi la scelta non può che vertere verso l’Arte Inle, verso una nonnecessaria a distaccarsi dal visibile e perdersi nell’atto creativo. Il protagonista di ...