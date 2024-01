Leiden-Varese oggi in tv | programma | orario e diretta Europe Cup 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo N dellaCupdi. Con le ultime due vittorie, la formazione lombarda si è risollevata in classifica, e con un nuovo successo riuscirebbe a salire addirittura al secondo posto, in attesa poi dell’ultima giornata della fase, la prossima settimana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 31 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laCupdi. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in...