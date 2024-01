Lei ha fatto una faccia schifata | scoppia la rivolta contro Loretta Goggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Alessandra Amoroso. Accade nella puntata di sabato 27 gennaio di Tali e Quali, lo spin off condotto da Carlo Conti che mette sul palco imitatori di celebrità che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Qui, su Rai 1, la giudice approfitta dell'imitazione dell'artista per ricordare un aneddoto della cantante ad Amici. "Mi sono ricordata - dice - quando ad Alessandra hanno chiesto di cantare 'Maledetta Primavera' con Jurman che era il suo insegnante. Lei hauna(è seguita imitazione dell'espressione da parte di, ndr)". E ancora: "Per forza, una che vuole fare Etta James e Anastacia, per lei 'Maledetta primavera' è un po' poco". "Ma poi l'ha cantata", le fanno notare in studio, matira dritto: ...