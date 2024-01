Lei | Berthe Morisot | impressionista e rococò

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Quel 15 aprile 1874, in rue de Capucines, a Parigi, ad esporre c’era anche lei,, in barba alle regole e ai pregiudizi, in barba alle convenzioni dell’Accademia che l’aveva rifiutata in quanto donna. Era lì con loro, con quei ragazzi che cambiarono la pittura e che cambiarono la storia. Dieci giorni dopo, un articolo apparso sul giornale satirico «Le Charivari», a firma di Louis...

Provenienti dalla collezione europea dell’istituzione statunitense, 59 capolavori sono in mostra al Palazzo Zabarella fino al 12 maggio ...Quel 15 aprile 1874, in rue de Capucines, a Parigi, ad esporre c’era anche lei, Berthe Morisot, in barba alle regole e ai pregiudizi, in barba alle convenzioni dell’Accademia che l’aveva rifiutata in ...L’esposizione del Brooklyn Museum a Padova fino al 12 maggio rivela come gli acquisti fatti su artisti all’epoca non mainstream abbiano poi moltiplicato il loro valore da 50 a 357 volte ...