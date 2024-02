Lego e Star Wars | 25 anni insieme | arrivano 5 nuovi set

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’azienda danese e uno dei brand cinematografici più famosi di sempre festeggiano un’alleanza strategica che dura da un quarto di secolo. In arrivoset da collezione, tra cui un "piccolo" Millennium Falcon

Su Amazon un set LEGO da collezione è sceso di prezzo e aspetta tutti i fan di Star Wars e The Mandalorian. Il gigantesco universo narrativo di Star ... (movieplayer)

Su Amazon il set LEGO Star Wars del famosissimo e iconico casco di Darth Vader è attualmente in offerta. Fra i personaggi più iconici del mondo di ... (movieplayer)

Su Amazon il set LEGO della base ribelle di Episodio IV è leggermente sceso di prezzo, per la gioia dei fan più grandi e per i piccini. Il gigantesco ... (movieplayer)

Su Amazon potete attualmente trovare il set LEGO della figure di Chewbecca in sconto, curiosi? Il mondo di Star Wars ha avuto il grande dono e ... (movieplayer)

Se sei un fan di Star Wars è molto probabile che tu ti sia imbattuto almeno una volta in uno degli iconici set LEGO Star Wars che riempiono, ormai da ...Per festeggiare i 25 anni della prolifica collaborazione LEGO Star Wars, sono stati rivelati 5 bellissimi set a breve disponibili ...Quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della collaborazione LEGO Star Wars, nata tra Gruppo LEGO e Lucasfilm, che verrà celebrata durante tutto l’anno con iniziative ad hoc per onorare i fan di ...