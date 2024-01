Legambiente | contrarietà all' ipotesi progettuale di Rfi di costruire una nuova stazione Alta velocità a Creti-Farneta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 –diall'di Rfi diuna, nella Val di Chiana aretina, la cosiddetta Medioetruria. LaAv, sottolinea l'associazione in una nota, dovrebbe sorgere in piena campagna come una cattedrale nel deserto: un progetto che implicherebbe costi ingenti e forte impatto ambientale dovuto al consumo di suolo, a beneficio di un'utenza ridotta dei capoluoghi di provincia di Arezzo, Siena e Perugia, di meno di un milione di persone. La zona interessata dal progetto è raggiungibile solo in auto con la Siena/Bettolle/Perugia, si osserva ancora, e la...