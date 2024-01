Le vere sfide dell’AI e il silenzio della politica L’opinione di Tivelli e Subiaco

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In questi mesi il tema dell’impatto dell’Intelligenza artificiale sull’economia, sulla società e sulle istituzioni si è imposto come uno dei principali argomenti del dibattito pubblico nei maggiori paesi occidentali. Un tema che non ha riguardato solo le riflessioni di personalità, manager ed esperti del settore che hanno partecipato al World Economic Forum di Davos, ma soprattutto le istituzioni europee. In Europa, infatti, dopo mesi e mesi di trattative fra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo si è arrivati finalmente alla definizione di un primo tentativo di un complessivo inquadramento normativo. Portando all’approvazione all’assemblea Ue del primo Regolamento sull’intelligenza artificiale. Ed è interessante notare che tale regolamento sia stato proposto tra gli altri da un eurodeputato italiano come Brando Benifei, attuale capogruppo del Pse al ...