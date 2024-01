Le ultime verso sabato Urbanski-Saelemaekers | ballottaggio a sinistra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Squadra che convince non si cambia: Thiago applicherà una delle tante regole non scritte del calcio? Di sicuro il tecnico col Sassuolo qualcosa cambierà in difesa, potendo di nuovo contare su Posch che ha scontato il turno di squalifica col Milan. Difficile però che tocchi gli altri tre del reparto davanti a Skorupksi, ovvero Beukema, Calafiori e Kristiansen. Così come appare improbabile togliere la titolarità in mezzo al campo a Freuler e Aebischer. E’ sulle corsie esterne, ovvero ai lati dell’inamovibile Zirkzee, che si annidano i soliti dubbi. Orsolini dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, Ferguson non è in discussione e dunque si apre unallargato atrae Karlsson. Nuove sorprese in serbo?