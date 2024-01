Le trattorie romane erano un tripudio di zuppe E la pastipane era la regina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Prima che i censori della tradizione culinaria romana elevassero amatriciana, cacio e pepe e gricia a Triade capitolina dei primi piatti – trovando poi un posto al loro fianco alla carbonara per il grande successo che ottenne dagli anni Sessanta in poi –, le osterioleun gran trionfo di. E la più richiesta, perché a più buon mercato, era lao pastipan o pestepane o sugnipane. Un nome solo non ce l’ha mai avuto, ma l’ultimo rende meglio l’idea di questo piatto tanto “tradizionale” da essere ignorato dagli anni Settanta in poi dalla tradizione. Va sempre così: uno si fa la tradizione che vuole e che pensa di meritare. L’avvento di un diffuso benessere ha fatto scomparire dai menù die ristoranti quel piatto del quale Giuseppe Prezzolini nel 1916 scriveva “scalda il ...