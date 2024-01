Le Stelle di Branko | ecco le previsioni per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo perdello Zodiaco per la giornata di mercoledì 31 gennaio. ARIETE Gennaio ha presentato un disturbo planetario forte per noima soprattutto per voi che siete governati da Marte. Fino al giorno di San Valentino Marte è ancora testardamente posizionato in Capricorno, insieme a Venere. Se questi aspetti provocano stress e incertezza sono comunque fondamentali per il vostro orientamento verso il successo, quale che sia l'attività che svolgete o lo studio in corso. Oggi relax in febbraio ripartirete. TORO Tra poco ci sarà una fase lunare piuttosto pesante, affrontate oggi con questa Luna positiva qualche ombra nella vita ...