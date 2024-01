Le Relazioni Difettose – «Lasciata dal Grande Amore ho capito che il Grande Amore non esiste»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Carissima Ester, Ti scrivo dal vuoto di questi vent’anni a cui non riesco a dare un senso (o forse è solo colpa di gennaio, l’anno nuovo, l’incertezza, che dici?) Vivo a Milano da un po’, dove frequento l’università da fuorisede. Sul fronte sentimentale: poco o niente.dalhoche ilnon, o che quantomeno non è questo il tempo per pensarci, perché non rientro nella categoria dei fortunati che si prendono e non si mollano più, evidentemente. Di fatto, dopo di lui, nessun coinvolgimento (qualche strascico con il suddettoin cui ho riposto non poche speranze, a dirla tutta, ma boh). ...