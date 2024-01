Le rapine agli automobilisti finivano nei video delle chat per vantarsi tra loro | 4 arresti

ritenute responsabili della rapina all'ufficio postale a Riardo il 13 dicembre 2021; due sono finite in carcere, uno agli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di ...Rapina questa mattina a mezzi portavalori sulla statale 131 all’altezza di Siligo. La strada è chiusa nei due sensi di marcia per una rapina compiuta questa mattina da un gruppo armato nei confronti ...CATANIA – Tentata rapina a Catania in un distributore di carburante: un 38enne catanese già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata dai Carabinieri del ...