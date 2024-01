Le previsioni meteo per giovedì 1 febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma Condizioni di tempo asciutto al mattino con cieli sereni ovunque. Qualche addensamento in più in transito tra pomeriggio e sera ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +2°C e +13°C. Lazio Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera qualche addensamento in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. NAZIONALE AL NORD Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento sulla Toscana. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori. In serata ...