Le Pen adesso è prima nell' indice di gradimento Francia | i sondaggi affossano Macron Ecco il sorpasso

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) I francesi sono stufi die la mossa di nominare Gabriel Attal come premier ha affossato ancora di più l'didel presidente. Ormai Marine Le Pen lo ha sorpassato. Questo è quanto emerge dal barometro politico di Le Figaro.'aprile del 2010, il suo rating futuro era solo del 14%. Quattordici anni dopo, è pari al 40%. Un'ulteriore prova dell'affermazione del Raggruppamento Nazionale nel panorama politico francese. Certamente è lontano dai punteggi raggiunti dai suoi predecessori. Michel Rocard nel 1988 era primo con una valutazione futura che raggiungeva il 70%. Édouard Balladur nel 1993 salì al 75%. Ma era un tempo diverso. La cosa più importante per Marine Le Pen è riuscire ad espandere il suo pubblico a tutte le categorie della popolazione. Viceversa l’esecutivo è in difficoltà. Segui su ...