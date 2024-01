LE NEWS Goretti punito dal giudice sportivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Continuano gli allenamenti in vista della sfida di sabato alle 14 con la Feralpisalò. Per l’occasione Nesta potrà contare sui rientri di Cigarini, Kabashi e Girma, ma dovrà fare a meno dei lungodegenti Romagna e Gondo. Le condizioni della punta verranno rivalutate oggi: la speranza è che l’infortunio sia meno grave del previsto, ma in ogni caso si parla di non meno di 2-3 settimane di stop. Nel frattempo ilha squalificato per una giornata il ds Roberto, espulso a Bari sul finire del primo tempo per proteste nei confronti dell’arbitro Di Marco.