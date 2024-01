Le migliori serie tv da vedere a febbraio | in pillole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Abbondanza e varietà per questoseriale. Tanta romance, un tocco di fantascientifico e di storico e qualche risata. Mr & Mrs Smith (Amazon Prime Video, 2): reboot (ormai molto diffusi e quasi mai soddisfacenti) del film che fu galeotto tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Qui i protagonisti sono Donald Glover e Maya Erskine (non conosciutissimi da noi) che interpretano due sconosciuti reclutati da un’agenzia di spionaggio alle prese con un matrimonio combinato e nuove identità. Esiti narrativi noti, esperimento seriale a cui approcciare con prudenza. One day (Netflix, 8): versione seriale del film omonimo del 2011 interpretato da Anne Hathaway e Jim Sturgess – tratto a sua volta dal best seller di David Nicholls, laha al centro la storia di Emma e Dexter che si conoscono ...