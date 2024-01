Le frasi più belle delle canzoni di Diodato | sull’amore e la vita

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cantautore di grande talento, Antonioè uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, soprattutto da qualche anno a questa parte, quando ha conosciuto il successo a Sanremo. La sua carriera ha avuto inizio fuori dai confini del nostro Paese, e più precisamente a Stoccolma. Tuttavia, è solo in Italia che, dopo essersi laureato al DAMS di Roma, ha pubblicato il suo primo album. Da quel momento,ha iniziato a farsi notare al grande pubblico: nel 2013 si è esibito al concerto del Primo Maggio a Taranto, città al quale è profondamente legato per via della sua famiglia, e pochi mesi dopo è stato selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2014 tra le Nuove Proposte, con la canzone Babilonia. Il palco dell’Ariston lo ha poi visto protagonista in altre due occasioni – e in una lo ha persino celebrato come vincitore. ...