Le ferrovie lombarde Trenord tra ritardi nuovi treni e nomine Spunta Caradonna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Checchè se ne dica, i dati sulle performance dicontinuano ad essere sotto le aspettative, continuano a piacere poco anche agli stessi esponenti della maggioranza di centrodestra che governa la Regione. Ogni giorno viene recapitata alla direzione generale Trasporti di Palazzo Lombardia un rapporto che riassume l’andamento delle linee ferroviarie regionali, per l’esattezza un rapporto a semaforo: idi grave entità sono indicati in rosso, quelli più contenuti in giallo, mentre per le linee che hanno sostanzialmente rispettato la tabella di marcia si usa il verde. Il colore presente più del dovuto è il rosso e questo, fanno presente alcuni esponenti della maggioranza, oggi dà più fastidio di ieri per un motivo molto semplice: l’impatto dei, acquistati proprio dalla Regione con uno sforzo ...