Le cifre di Baldanzi alla Roma

Il Calciomercato della Roma è destinato a chiudersi con un colpo importante per il centrocampo. In casa giallorossa è tornato l’entusiasmo dopo ... (calcioweb.eu)

Calciomercato Lazio, le ultime sul rinnovo di Provedel Le ultime ore della sessione di gennaio serviranno al club biancoceleste per trovare un rinforzo in attacco ma Lotito vuole accelerare anche sul ...Nuovo colpo per Daniele De Rossi: Tommaso Baldanzi, ormai ex trequartista dell’Empoli, passerà a titolo definitivo alla squadra giallorossa. Pochi mesi fa, il centrocampista era finito tra le grazie d ...La Roma è vicina a chiudere il suo terzo colpo di mercato. Infatti si avvicina sensibilmente a Trigoria Tommaso Baldanzi, giovane centrocampista dell'Empoli da tempo nel mirino dei giallorossi che lo ...